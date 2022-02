007, Italia in grado di reggere stop gasdotto da Russia

Condividi l'articolo

La strutturale ed elevata dipendenza dell’Italia dalle importazioni di gas, superiore al 95%, è un elemento di criticità per la sicurezza dell’approvvigionamento nazionale, che è però garantito da “un’ampia e diversificata capacità di importazione e da una dotazione di infrastrutture di stoccaggio in grado di compensare la stagionalità della domanda, nonché eventuali problemi di funzionamento di un gasdotto o di un terminale di rigassificazione”. Lo rileva la relazione annuale dell’intelligence al Parlamento.

Il sistema infrastrutturale italiano, si legge, è in grado così di “soddisfare, grazie alla ridondanza, livelli di domanda molto elevati anche in caso di interruzione della principale infrastruttura di importazione, ossia del gasdotto che trasporta i flussi in arrivo dalla Russia fino al punto di ingresso di Tarvisio e che, nel 2021, ha veicolato il 38% del fabbisogno nazionale”.

“Nello spazio post-sovietico si è accresciuto lo sforzo di Mosca di riaffermare la propria primazia sull’area. Per il Cremlino, le Repubbliche ex sovietiche sono, infatti, considerate come il perimetro minimo di sicurezza atto a garantire profondità strategica all’azione esterna di Mosca e alla sua volontà di essere riconosciuta fra le grandi potenze mondiali”si legge inoltre nella relazione annuale , definendo “centrale” in questa strategia proprio la crisi ucraina e spiegando come le bozze di trattato sulle garanzie di sicurezza con gli Usa e la Nato, divulgate dal Cremlino nel dicembre scorso, vadano lette come il “potenziale innesco di un negoziato su una nuova architettura securitaria europea”.



In forte crescita nel 2021 i cyber-attacchi condotti contro obiettivi italiani da “attori di matrice statuale”, passati dal 5% al 23% del totale. Sono stati osservati tentativi “di sfruttare le vulnerabilità presenti nei principali sistemi di connessione remota – ampiamente utilizzati nel corso dell’emergenza sanitaria per finalità di telelavoro – nel tentativo di guadagnare, attraverso la diffusione di malware, l’accesso a risorse informatiche di aziende e organizzazioni”. Forte calo, invece (dal 71% al 23%) degli attacchi dei cosiddetti ‘hacktivisti’ come Anonymous. Raddoppiano poi le azioni di matrice non identificabile: dal 20% al 40%. Lo indica la relazione annuale dell’intelligence al Parlamento.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte