1-0 al St Etienne, Psg vince coppa Francia

(ANSA) – ROMA, 24 LUG – Il Psg torna in campo dopo quattro

mesi e conquista la coppa di Francia battendo 1-0, grazie ad una

rete di Neymar, il Saint Etienne. Ma la partita è stata rovinata

da un infortunio a Kylian Mbappe, toccato durissimo da Perrin

alla mezzora del primo tempo. Il francese è uscito in lacrime,

in campo si è scatenata una rissa furibonda tra i giocatori di

Psg e Saint Etienne. L’attaccante è stato costretto al cambio,

poi tornato in panchina con le stampelle. Espulso invece Perrin,

autore del fallaccio e capitano dei verdi. (ANSA).



