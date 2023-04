1-1 con Sporting Lisbona,Juve in semifinale Europa League

Condividi l'articolo

(ANSA) – LISBOBA, 20 APR – La Juve pareggia 1-1 in casa dello

Sporting Lisbona nel ritorno dei quarti di finale di Europa

League e si qualifica alla semifinale. All’andata, i bianconeri

avevano vinto 1-0.

SPORTING LISBONA (3-4-3): Adan, Diomande, Coates, Inacio (36′ st

Reis), Esgaio, Morita, Ugarte, Nuno Santos (42′ st Arthur),

Pedro Goncalves, Edwards, Trincao (36′ st Chermiti) (12 Israel,

51 Pinto, 6 Alexandropoulos, 13 Neto, 16 Rochinha, 18 Issahaku,

19 Bellerin, 32 Tanlongo, 84 Essugo). All. Amorim. JUVENTUS

(3-5-1-1): Szczesny, Danilo, Bremer (28′ st Gatti), Alex Sandro,

Cuadrado, Miretti (28′ st Pogba), Locatelli, Rabiot, Chiesa (33′

st Kostic), Di Maria, Vlahovic (28′ st Milik) (23 Pinsoglio, 36

Perin, 2 De Sciglio, 19 Bonucci, 24 Rugani, 30 Soulé, 32

Paredes, 44 Fagioli). All. Allegri. Arbitro: Letexier (Francia).

Reti: nel pt 9′ Rabiot, 20′ rig. Edwards. Angoli: 5-4 per lo

Sporting Lisbona. Recupero: 3′ e 5′. Ammoniti: Ugarte, Gatti, Di

Maria per gioco falloso, Edwards per simulazione. (ANSA).



