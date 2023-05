1 maggio: in 3 mila in corteo a Portella della Ginestra

Condividi l'articolo

(ANSA) – PALERMO, 01 MAG – In 3 mila oggi a Portella della

Ginestra per la Festa dei Lavoratori organizzata dalla Cgil

Palermo, quest’anno assieme alla Flc Cgil nazionale. In

tantissimi. compresa la segretaria del Pd Elly Schlein, hanno partecipato al corteo che ha raggiunto il pianoro, dove 76 anni

fa la banda Giuliano sparò contro la folla di contadini riuniti

per la festa, provocando 11 morti. Alle 11 il comizio sul luogo della strage, accanto al Sasso

di Barbato. “Il 1° maggio a Portella della Ginestra si ricordano

le vittime del 1947, è un luogo della memoria e del ricordo. Ma

Portella della Ginestra è anche luogo di lotta, di

rivendicazione, di libertà, di lotta alla mafia – ha detto Maria

Modica – Il mondo del lavoro è cambiato, diverse e nuove sono le

esigenze. Occorre immaginare un sistema di tutela adeguato e

attento ai nuovi bisogni del mondo del lavoro. L’obiettivo deve

essere il superamento del precariato, un lavoro dignitoso che

dia stabilità economica”. “La Festa dei Lavoratori non è il nostro punto di arrivo, 76

anni dopo la strage la nostra lotta di liberazione continua. Per

lo sviluppo della Sicilia, per la legalità, per i diritti, per i

più giovani – ha aggiunto il segretario generale Cgil Palermo

Mario Ridulfo – Siamo nel pieno di una crisi di sistema. Nei

giorni scorsi le segreterie nazionali di Cgil, Cisl e Uil hanno

deciso la ripresa di una mobilitazione unitaria. E siamo tutti

impegnati in una campagna di assemblee nei luoghi di lavoro e

nei territori che precede le tre manifestazioni programmate nei

prossimi giorni a Milano, Bologna e Napoli”. Ha concluso la

manifestazione, l’intervento del segretario generale Flc Cgil

nazionale Francesco Sinopoli. “Portella – ha detto Sinopoli –

rappresenta il simbolo mai sconfitto della lotta del nostro

sindacato e del mondo del lavoro contro ogni aggressione alla

libertà, alla democrazia, ai diritti. Con quella strage si volle

contrastare ogni possibilità di cambiamento e fermare il

movimento dei lavoratori. Per questo, tenerne viva la memoria

significa trarre una lezione sempre attuale di antifascismo, di

lotta per la democrazia e contro la mafia”. (ANSA).



—

