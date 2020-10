100 anni di moda italiana in mostra a Riga

(ANSA) – ROMA, 14 OTT – “Da Fortuny a Versace. 100 anni di

moda italiana”, i capolavori dei grandi stilisti italiani sono

i protagonisti dell’ottava edizione della mostra approdata nel

Museo della Moda di Riga, capitale della Lettonia, dove rimarrà

fino al 20 gennaio 2021. Alle opere preziose della collezione

eccezionali di Alexandre Vassiliev (è una delle collezioni

private di costumi e accessori di moda più grandi del mondo), si

aggiungono nella mostra – la cui apertura doveva avvenire in

primavera ma è stata rinviata a causa della pandemia- i

capolavori creati dagli stilisti italiani di moda durante il XX

secolo, e non mancano incursioni agli inizi del XXI. Il titolo della mostra segna il percorso, dall’inizio del XX

secolo, quando a Venezia lavorava Mariano Fortuny, artista,

inventore e stilista di origine spagnola, fino all’arrivo nel

mondo della moda del geniale Gianni Versace. La mostra offre la

possibilità di recepire le mutevoli tendenze della moda durante

l’intero XX secolo, seguendo la storia affascinante di come

l’Italia pian piano sia riuscita ad uscire dall’ombra di Parigi,

a rinnovare la sua precedente fama di paese sovrano del fashion

e a creare un miracolo economico, basato sul successo della moda

e design, e unendo i metodi moderni degli affari con le

tradizioni antiche e i forti legami familiari. Anche se, uno dei

più influenti rappresentati della moda italiana fin de siecle

non era un italiano, ma uno spagnolo Mariano Fortuny

(1871-1949).

Accanto ai capi di Fortuny, sono esposto i costumi di Maria

Monaci Gallenga, che sono stati creati prendendo l’ispirazione

dai velluti miracolosi dall’epoca rinascimentale. Nel periodo

tra le due guerre, sia dopo la Seconda Guerra Mondiale, molti

stilisti si sono trasferiti a Parigi, portando con loro

l’inesauribile creatività italiana. Elsa Schiaparelli (1890-1973

storica rivale di Coco Chanel), Nina Ricci, Pierre Cardin,

Emanuel Ungaro, Gianfranco Ferré, hanno legato le loro attività

nel settore della moda parzialmente o completamente a Parigi. I

loro abiti sono in mostra nel Museo di Riga. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte