(ANSA) – BOLZANO, 14 NOV – Il Trentino ha registrato nelle

ultime 24 ore undici decessi e 206 nuovi casi Covid. I tamponi

analizzati sono 4.145 tamponi, come ha informato l’assessora

alla salute della Provincia di Trento Stefania Segnana. Tra i

nuovi contagiati ci sono anche undici bambini, facendo salire il

numero delle classi in quarantena a 272. Sono invece 286 i

ricoveri Covid nei normali reparti ospedalieri e 31 in terapia

intensiva. (ANSA).



