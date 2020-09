110 nuovi casi Coronavirus in E-R, morta 90enne nel Modenese

(ANSA) – BOLOGNA, 17 SET – Si registrano 110 nuovi casi di

positività al Coronavirus,, in Emilia-Romagna, nelle ultime 24

ore. Di questi, 48, asintomatici, sono emersi da screening

regionali e attività di contact tracing mentre 61 erano già in

isolamento al momento del tampone e 58 sono stati individuati

nell’ambito di focolai già noti.

Dei nuovi contagi 18 sono collegati a rientri dall’estero

mentre Il numero di casi di rientro da altre regioni è 2. Il

maggior numero di casi nelle province di Bologna (17), Parma

(14), Reggio Emilia (10), Modena (20), Ferrara (14) e Ravenna

(12). Da registrare, sempre nelle ultime 24 ore, il decesso di

una donna di 90 anni, nel Modenese.

I tamponi effettuati da ieri sono 8.414, per un totale di

1.059.104. A questi si aggiungono anche 2.707 test sierologici.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi

sono 4.277 (98 in più di quelli registrati ieri), le persone in

isolamento a casa sono complessivamente 4.078 (92 in più

rispetto a ieri). I pazienti in terapia intensiva sono 21 (2 in

più rispetto a ieri), i ricoverati negli altri reparti Covid 178

(+4). mentre le persone complessivamente guarite hanno raggiunto

quota 25.224. (ANSA).



—

