13 arresti per assembramenti a Liverpool e Leeds

(ANSA-AFP) – LONDRA, 23 LUG – Tredici persone sono state

arrestate tra Liverpool e Leeds a causa degli assembramenti

creatisi per i festeggiamenti dei tifosi che celebravano i

successi dei rispettivi club, il primo campione in Premier

League, il secondo promosso nella massima serie. Nove tifosi

sono stati arrestati durante la notte tra mercoledì a giovedì

fuori dallo stadio di Anfield, dove il Liverpool ha celebrato il

titolo inglese, il primo in 30 anni, dopo la vittoria per 5-3

sul Chelsea. “Anche se il numero di persone ieri sera avrebbe

potuto essere molto più grande, è deludente che le persone non

abbiano ascoltato le nostre richieste, quelle del club e del

comune di non riunirsi” come misura di prevenzione del contagio

da coronavirus, ha detto la polizia.

A Leeds, dove i giocatori hanno sfilato in un autobus a due

piani di fronte ai tifosi, quattro persone sono state arrestate

e un ufficiale di polizia è rimasto leggermente ferito. Critiche

sono piovute sul club per la decisione di mettere in mostra i

giocatori per festeggiare il ritorno in Premier dopo 16 anni di

esilio. (ANSA-AFP).



