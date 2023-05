13 Paesi membri,piano Ue sul grano mina il mercato interno

Condividi l'articolo

(ANSA) – BRUXELLES, 12 MAG – “Le misure adottate il 2 maggio

dalla Commissione senza consultare gli Stati membri, legate alla

limitazione selettiva delle importazioni dall’Ucraina, solleva

serie preoccupazioni perché comportano un trattamento

differenziato nel mercato interno”. Lo scrivono i ministri

dell’Agricoltura di 13 Stati membri (Francia, Austria, Belgio,

Croazia, Danimarca, Estonia, Germania, Grecia, Irlanda,

Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna) in una lettera

indirizzata alla Commissione europea in merito alle recenti

proposte avanzate da Palazzo Berlaymont per risolvere la

questione dell’import dei prodotti agricoli provenienti

dall’Ucraina. (ANSA).



