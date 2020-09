138 nuovi casi coronavirus in E-R, un morto nel Bolognese

(ANSA) – BOLOGNA, 12 SET – Si registrano – a fronte di quasi

10.000 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore – 138 nuovi casi

di positività al coronavirus, in Emilia-Romagna. Di questi,

spiega la Regione, 66 risultano asintomatici; 29 sono i casi di

rientro dall’estero e 12 da altre regioni. Al momento del

tampone 57 persone erano già in isolamento. L’età media dei

nuovi positivi e 40 anni. Quanto al numero dei guariti, questo

sale a 25.067, 40 in più rispetto a ieri, mentre va registrato

il decesso, in provincia di Bologna, di un uomo di 78 anni con

precedenti patologie.

Dall’inizio dell’epidemia sono 33.363 i casi di positività

rilevati. Per quanto riguarda l’ultima giornata il maggior

numero si registra nelle province di Bologna (29), Ravenna (25),

Modena (18), Rimini (12), Ferrara (12) e Parma (10). I casi

attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 3.827

(97 in più di quelli registrati ieri).

Le persone in isolamento a casa, sono complessivamente 3.658

(86 in più rispetto a ieri) mentre i pazienti in terapia

intensiva sono 17 (-1 rispetto a ieri) e i ricoverati negli

altri reparti Covid 152 (+12).

Quanto ai tamponi, sono 9.911 quelli effettuati ieri , per

un totale di 1.019.818. A questi si aggiungono anche 2.026 test

sierologici. (ANSA).



—

