14/6 Germania-Italia

Partirà dalla via Emilia il cammino della Nazionale di Roberto Mancini nella terza edizione della Nations League. L’Italia farà il suo esordio nel torneo sabato 4 giugno (ore 20.45) contro la Germania allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna per poi ospitare martedì 7 giugno (ore 20.45) l’Ungheria allo stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena.

Sarà un mese intenso per gli Azzurri, impegnati in 5 gare nell’arco di 15 giorni: il 1° giugno la Nazionale sarà infatti di scena a Londra con l’Argentina nell’inedita sfida tra i Campioni d’Europa in carica e i vincitori dell’ultima Coppa America e, ai match casalinghi con Germania e Ungheria, seguiranno altre due trasferte di Nations League, la prima sabato 11 giugno in Inghilterra, a undici mesi di distanza dalla finale di EURO 2020, e la seconda martedì 14 giugno con la Germania a

