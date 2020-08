15enne è per annegare con bimbo, salvati

(ANSA) – PISA, 19 AGO – A soli 15 anni una ragazza ha

rischiato di annegare per tentare di salvare un bambino di 8

anni in difficoltà nel mar Tirreno davanti alla spiaggia libera

di Calambrone (Pisa). Alla fine entrambi sono stati soccorsi da

un bagnino che li ha messi al sicuro a riva. L’adolescente si

trovava in acqua insieme agli amici quando ha notato che il

piccolo non riusciva più a tornare alla battigia, respinto dalle

correnti al largo. Ma anziché chiedere aiuto, il primo pensiero

è stato di intervenire. Le acque agitate e la corrente hanno

messo in difficoltà anche lei tanto che ha rischiato di

annegare. A soccorrerli il bagnino in forza allo stabilimento

dei vigili del fuoco di Livorno, Francesco Ferroni, 21 anni, che

confina con la spiaggia libera, con l’ausilio di personale del

lido. Un grande spavento per il piccolo, che appena coi genitori

si è ripreso. La ragazza invece è stata visitata dai sanitari,

poi è rientrata a casa. (ANSA).



