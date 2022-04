15enne ferito in agguato a Napoli, la Ps indaga a 360 gradi

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 01 APR – Sono al lavoro per ricostruire la

vicenda in tutti i particolari, gli investigatori della Squadra

Mobile di Napoli che stanno indagando sul ferimento di un 15enne

incensurato colpito alle gambe da colpi di pistola sparati da

persone in sella a uno scooter la notte tra mercoledì e giovedì

scorsi.

Il giovane era in auto, in compagnia del padre: chi ha

sparato, secondo quando rendono noto organi di stampa, ha mirato

direttamente al passeggero.

Il ragazzo, incensurato, è stato soccorso dal padre e portato

in ospedale, al Vecchio Pellegrini, che si trova a poca distanza

dal luogo dell’agguato. I sanitari lo hanno medicato e poi

dimesso. Secondo quanto si è appreso non si tratterebbe di una

rapina finita male e neppure di uno scambio di persona. Il

giovane, infatti, risulta residente a Marano ma sarebbe “un

assiduo frequentatore” dei Quartieri Spagnoli. Al momento gli

inquirenti non escludono alcuna pista. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte