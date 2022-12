18App, Mollicone: ‘Rimarrà ma verrà riformulata’

Condividi l'articolo

“L’emendamento verrà riformulato in modo da dare continuità alla Carta però con i cambiamenti che condivideremo con il ministero”. Lo ha detto all’ANSA il presidente della commissione Cultura della Camera Federico Mollicone, in visita a Più libri più liberi nel giorno di chiusura della Fiera dove era stato presente anche nel giorno d’inaugurazione. “Manteniamo l’impegno preso pubblicamente. Quella che era la carta 18App rimarrà, ci sarà continuità e lavoreremo con le categorie per perfezionarla” ha sottolineato l’onorevole Mollicone.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte