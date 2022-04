2-0 al Crystal Palace, Chelsea in finale di FA Cup

Condividi l'articolo

(ANSA) – LONDRA, 17 APR – Il Chelsea si è qualificato per la

finale della Coppa d’Inghilterra (FA Cup) battendo i

concittadini del Crystal Palace per 2-0 nella semifinale giocata

a Wembley. Reti di Loftus-Cheek e Mount.

In finale, il 14 maggio sempre a Wembley, i Blues londinesi

(che giocheranno il match per la conquista della Coppa nazionale

per la quinta volta negli ultimi sei anni) sfideranno il

Liverpool, che ieri ha avuto la meglio sul Manchester City nella

prima semifinale. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte