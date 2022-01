2-0 all’Athletic, il Real Madrid vince la Supercoppa di Spagna

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 16 GEN – Il Real Madrid ha vinto la Supercoppa

di Spagna battendo 2-0 a Riad l’Athletic Bilbao. La squadra

guidata da Carlo Ancelotti, che aveva eliminato il Barcellona ai

supplementari in semifinale, ha conquistato così il primo titolo

della stagione per la Spagna. Per il tecnico italiano si tratta

di una prima assoluta nel trofeo, che aggiunge alla sua

collezione internazionale.

I madrileni sono andati in vantaggio nel primo tempo con

Modric e hanno raddoppiato nella ripresa su rigore con Benzema.

Nel finale, i baschi hanno avuto l’occasione di accorciare dal

dischetto ma Courtois ha parato il tiro di Raul Garcia. In

bacheca ora il Real ha 12 Supercoppe, una in meno del Barcellona

che resta la squadra più vincente. (ANSA).



