2-0 all’Empoli, per il Napoli 10/a vittoria di fila

(ANSA) – ROMA, 08 NOV – Il Napoli non si ferma e battendo

l’Empoli 2-0 al ‘Maradona’ conquista la decima vittoria

consecutiva in campionato. Partita bloccata all’inizio, con due

sole chance per Raspadori nel primo tempo. L’Empoli si dimostra

avversario ostico per la formazione di Spalletti. Decisive le

mosse dalla panchina: Lozano entra e segna il rigore procurato

da Osimhen, poi è sempre il messicano a causare il rosso (doppia

ammonizione) per Luperto. Il raddoppio porta la firma di Piotr

Zielinski anche lui subentrato nella ripresa. (ANSA).



