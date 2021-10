2-1 al Barcellona, Real Madrid vince il ‘Clasico’

Condividi l'articolo









(ANSA) – BARCELLONA, 24 OTT – Va al Real Madrid il primo ‘Clasico’ della stagione, giocato in un Camp Nou gremito in ogni

ordine di posti. La squadra di Carlo Ancelotti è andata in

vantaggio con una ‘sassata’ di Alaba al 32′, poi gli altri due

gol sono arrivati nel recupero. Prima, al 48′ st ha raddoppiato

Lucas Vazquez per il Real, con un destro da posizione

ravvicinata, quattro minuti dopo rete del Barcellona con Aguero,

che era entrato al 29′ st al posto di Ansu Fati, oggi in ombra.

Grazie a questo successo il Real guida la classifica della

Liga con 20 punto, e a pari merito con il Siviglia, che oggi ha

battuto il Levante per 5-3, e con la Real Sociedad, che affronta

l’Atletico Madrid alle 21. Se i baschi vincessero, andrebbero a

23 punti e +3 su Real e Siviglia, se invece vincesse l’Atletico

andrebbe anche lui in testa con 20 punti e al comando della

classifica ci sarebbe un quartetto. Il Barcellona è invece

ottavo, con 15 punti. (ANSA).



