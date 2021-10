2-1 al Lilla, Psg vince big match della Ligue 1

Condividi l'articolo









(ANSA) – PARIGI, 29 OTT – Va al Paris SG il big match della

12/a giornata della Ligue 1 contro i campioni di Francia del

Lilla, giocato al Parco dei Principi. I parigini (che in porta

hanno Donnarumma, mentre in avanti sono privi di Mbappé, malato)

vanno sotto per una rete di Jonathan Davis al 31′, poi a inizio

ripresa Messi, in condizioni fisiche precarie, rimane negli

spogliatoi e al suo posto entra Icardi. Ma si scatena Di Maria

che prima (29′ st) serve all’ex romanista Marquinhos l’assist

per la rete del pari, poi segna il gol della vittoria all’43’ st

sfruttando al meglio l’assist di Neymar.

Ora il Psg è primo in classifica con 31 punti e +10 sul Lens,

mentre il Nizza è terzo a quota 20. (ANSA).



