2-1 all’Udinese, l’Inter resta in scia del Milan

(ANSA) – ROMA, 01 MAG – Grazie alle reti di Perisic e Lautaro

Martinez l’Inter risponde al Milan e resta in corsa per lo

scudetto. Dopo il successo dei rossoneri a San Siro con la

Fiorentina, la squadra di Simone Inzaghi si impone 2-1 (2-0) in

casa dell’Udinese e resta a -2 dal Milan. Al 12′ Perisic

colpisce di testa e spiazza Silvestri. Al 38′ rigore per

l’Inter, al dischetto va Lautaro che colpisce il palo ma poi

ribatte di testa e regala il raddoppio ai nerazzurri. Al 6′

della ripresa Dzeko spreca l’occasione per il 3-0, e al 28′

l’Udinese prova a rientrare in partita accorciando con Pussetto.

(ANSA).



—

