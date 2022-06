2 giugno: a Firenze deposizione corona in onore Caduti

Condividi l'articolo

(ANSA) – FIRENZE, 02 GIU – La deposizione della corona in

onore ai Caduti, in Piazza dell’Unita’ d’Italia, ha dato il via

a Firenze alle cerimonie per ricordare il 76/o anniversario

della proclamazione della Repubblica Italiana e che tornano dopo

due anni in presenza. Nel corso della cerimonia, alla presenza del prefetto di

Firenze Valerio Valenti, del vicecomandante dell’Istituto

geografico militare, generale Giuseppe Poccia, del presidente

della Regione Toscana Eugenio Giani, del vicesindaco di Firenze

Alessia Bettini e di autorità civili, militari e religiose e

fiorentini e turisti, Filippo, un neo laureato dell’Universita’

di Firenze ha letto il messaggio del presidente della Repubblica

Sergio Mattarella. Il prefetto ha rivolto un “commosso pensiero

alle tante vittime della pandemia, alle moltissime famiglie

colpite”. Poi ha toccato diversi temi tra cui quello delle

chiusure causa pandemia e della ripartenza e quello degli

studenti. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte