2 turni stop a Neymar e inchiesta su accuse razzismo

(ANSA-AFP) – ROMA, 16 SET – Due giornate di squalifica a

Neymar e l’apertura di una inchiesta per le frasi razziste

presumibilmente fatte dal difensore del Marsiglia Alvaro

Gonzalez: Sono le decisioni della commissione di disciplina

della Ligue1 dopo il tumultuoso Psg-Olympique Marsiglia

conclusosi con cinque espulsioni, inclusa quella di Neymar. La

commissione ha inoltre convocato il giocatore del PSG, Angel Di

Maria è stato convocato per la prossima riunione del comitato

disciplinare, il 23 settembre, per gli sputi a Gonzalez.

(ANSA-AFP).



