25 aprile: Cartabia ‘Ucraina ci ricorda valore della libertà’

(ANSA) – BOLOGNA, 25 APR – “Nella 77esima ricorrenza della

Festa della Liberazione, libertà è una parola che assume una

gravitas inedita. Oggi che le notizie dal fronte ucraino ci

ricordano il prezzo e il valore della libertà, capiamo che il 25

aprile appartiene all’umanità”. Lo ha detto, citando Norberto

Bobbio, la ministra della Giustizia Marta Cartabia, nel suo

discorso a Reggio Emilia per il 77/o della Liberazione dal

nazifascismo. “In questo nostro drammatico tempo, in cui la guerra è alle

porte, mentre le immagini di guerra che credevamo archiviate in

un tragico passato tornano a scuotere le nostre coscienze –

sentiamo urgere il bisogno di riscoprire lo spirito della

Resistenza, lo spirito della libertà”, ha aggiunto.

“Ciò che non doveva ripetersi più – ha detto in un altro

passaggio – è invece tornato a insanguinare la nostra terra

europea, con l’aggressione della Russia all’Ucraina, con i

bombardamenti indiscriminati, con le violenze gratuite contro

gli inermi, con l’odio dell’uomo all’uomo che rade al suolo

quanto era stato costruito”. (ANSA).



