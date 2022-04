25 Aprile: Genova ricorda la rivolta,proteste per armi a Ucraina

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 25 APR – Genova ha festeggiato il 25

Aprile ricordando di essere stata la prima città del nord Italia

a liberarsi da sola con una rivolta sostenuta dall’intervento

dei partigiani che hanno costretto i tedeschi alla resa. Durante

i discorsi delle autorità in piazza Matteotti, davanti ad alcune

migliaia di persone, con molte bandiere e striscioni dell’Anpi,

dell’Europa, della Cgil, il sindaco Marco Bucci e il governatore

Giovanni Toti sono stati interrotti dai fischi e dalle urla di

un numeroso gruppo di sostenitori del senatore Mattia Crucioli,

candidato sindaco, che hanno protestato contro l’invio delle

armi in Ucraina ed esposto uno striscione con scritto: “La

Genova che resiste non fomenta la guerra”.

Dal palco, l’oratore, il presidente emerito della Corte

Costituzionale Giovanni Maria Flick, ha affermato tra l’altro

che “è legittimo il pacifismo senza se e senza ma, ma non è

possibile decidere sul diritto alla resistenza degli altri Paesi

in guerra”. Flick ha quindi ricordato che “l’Italia ripudia la

guerra” ma sottolineando che in “Ucraina assistiamo a tanti

massacri”.

Interrotto dai fischi mentre augurava un “buon 25 Aprile”, il

governatore Toti ha replicato: “Festeggiamo un giorno che

consente anche a voi di fischiare”. Poi ha ringraziato “medici e

infermieri che ci hanno permesso di essere qui oggi a

festeggiare, dopo due anni di stop a causa del Covid”. E ha

concluso: “Chi crede di potere risolvere la situazione con

qualche fischio non ha capito a fondo il senso della giornata”.

Il sindaco Bucci ha evidenziato come Genova festeggi “il 25

aprile unita dalla voglia di libertà, di democrazia e di pace”.

Ha ricordato i “1800 morti” della rivolta, i deportati e “chi ha

lavorato nelle fabbriche boicottando le armi”. “La città si

unisce su questi valori, non li porta in piazza per dividere” ha

concluso replicando ai fischi.

La piazza ha gridato “fascisti” ai sostenitori del senatore e

candidato Crucioli, poi la banda ha intonato ‘Bella Ciao’ e ‘Fischia il vento’. (ANSA).



