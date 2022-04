25 aprile: L. Orlando, Palermo vicina al popolo ucraino

Condividi l'articolo

(ANSA) – PALERMO, 25 APR – “Il 25 aprile come ogni anno

conferma l’atto di omaggio e gratitudine nei confronti di chi ha

perso la vita per l’affermazione di quella Costituzione

repubblicana e di quei diritti che in questo momento sono

violati in varie parti del mondo. Il mio pensiero va in

particolare al popolo ucraino che subisce l’aggressione militare

della Russia, aggravata da veri e propri crimini di guerra, e

che cerca di inviare un messaggio al mondo in difesa del diritto

alla vita e del diritto alla pace”. Lo ha detto il sindaco

Leoluca Orlando che stamattina ha partecipato alla cerimonia che

si è svolta al Giardino inglese in occasione della Festa di

Liberazione dal nazifascismo e al corteo che ha sfilato lungo

via Libertà fino al Teatro Massimo.

“Le guerre uccidono non soltanto in Europa – ha aggiunto

Orlando – ma anche in altre parti del mondo, ricordiamolo quando

tanti migranti fuggono dall’Africa e dall’Asia. Lo dico

esprimendo grande solidarietà al popolo ucraino, una solidarietà

che la città di Palermo sta dimostrando accogliendo gli ucraini.

Essere qui numerosi, come non mai, è la conferma che il popolo

palermitano è legato ai principi fondamentali del diritto alla

pace e del diritto alla vita”. (ANSA).



