25 Aprile. Lungo le rotte della storia e della memoria: la Regione avvia l’iter per aderire all’Associazione Liberation Route Italia

Condividi l'articolo

Linea Gotica e i suoi arretramenti, con i suoi luoghi e la memoria della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza, che la Regione Emilia-Romagna ha avviato l’iter per l’approvazione di una legge per aderire all’Associazione Liberation Route Italia (LRI). Un fronte di oltre 300 chilometri, dai crinali dell’Appennino tosco-emiliano fino alle terre pianeggianti del litorale adriatico, teatro di tragiche battaglie tra le truppe tedesche e i partigiani prima, gli Alleati poi. Fino al 25 Aprile del 1945. È per valorizzare ulteriormente lae i suoi arretramenti, con i suoi luoghi e la memoria della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza, che la Regione Emilia-Romagna ha avviato l’iter per l’approvazione di una legge per aderire all’Associazione(LRI).

L’ha comunicato l’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori in una lettera inviata al presidente dell’Associazione, Paolo Bongini, al ministro della Cultura Dario Franceschini e all’assessore alla Memoria della Regione Toscana, Alessandra Nardini.

L’obiettivo principale di LRI è creare ed “espandere” una rotta di commemorazione che colleghi le Regioni in cui si è svolta la Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista, nel periodo 1943-1945.

“La Regione Emilia-Romagna è impegnata per promuove le iniziative che ricordano i fatti che hanno segnato la storia europea, nazionale e locale nel corso del Novecento – scrive Felicori-. La conoscenza della storia della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza sono determinanti per consolidare l’assetto e lo sviluppo democratico delle comunità regionali, così come di quella nazionale ed europea, e per riconoscere i nostri valori fondanti: libertà, democrazia e pace tra i popoli. Ancora di più alla luce di quanto sta accadendo in Europa e ai suoi confini in questi giorni”.

Proprio per dare ulteriore impulso e un contesto europeo a quest’impegno, la Regione Emilia-Romagna ha avviato l’iter per aderire alla sezione italiana della Fondazione europea Liberation Route Europe, con l’intenzione, in particolare, di collaborare insieme alla Regione Toscana e al Ministero della Cultura alla realizzazione del progetto “Linea Gotica”, che prevede la valorizzazione del patrimonio culturale d’interesse storico dei luoghi e della memoria della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza presenti tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana, con una particolare attenzione ai sentieri, ai cammini e ai luoghi di memoria.

Liberation Route

LRI è l’articolazione italiana della Fondazione Liberation Route Europe, che ha come Presidente Onorario l’ex Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz. Liberation Route Europe è un itinerario culturale certificato del Consiglio d’Europa che collega persone, luoghi ed eventi per ricordare la liberazione dell’Europa dall’occupazione durante la Seconda guerra mondiale e riflettere sulle conseguenze di lunga durata della guerra. Con centinaia di siti e storie in nove Paesi europei, l’itinerario collega le principali regioni che si trovano lungo l’asse seguito dalle Forze Alleate nel 1943-1945.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte