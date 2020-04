25 aprile: nel 75° anniversario della Liberazione d’Italia Rimini rende omaggio ai Caduti della Seconda Guerra mondiale e della Resistenza

“Per la prima volta dal Dopoguerra non lo festeggeremo con un corteo, la banda, i labari delle associazioni e i gonfaloni delle citta? – hanno detto il Sindaco Andrea Gnassi e il Prefetto di Rimini Alessandra Camporota con un messaggio comune ai cittadini riminesi motivando la scelta alla luce delle necessità che la lotta di contrasto alla pandemia in atto richiede e che vede nel distanziamento sociale e nella protezione individuale le uniche armi disponibili di contrasto ad un nemico invisibile e mortale. – Siamo a casa, in isolamento, e solo le nostre menti e i nostri cuori ricorderanno quanti si sono sacrificati per combattere il nazifascismo e riconsegnare la democrazia e la liberta? nel nostro Paese.”

Un omaggio ed un ricordo che si manifesterà anche illuminando coi colori nazionali la facciata del Teatro Amintore Galli di piazza Cavour.

Sulle pagine social della Biblioteca Civica Gambalunga, per l’occasione sarà pubblicato L’Offensiva della Linea Gotica e la liberazione di Rimini, realizzato nel 1979 per celebrare il 35° anniversario della liberazione di Rimini coi filmati e le foto dell’Imperial War Museum di Londra, dell’Istituto storico della Resistenza di Forlì, che mise a disposizione il filmato sull’8a Brigata Garibaldi Romagna, e con le fotografie di Angelo Moretti, acquisite dalla Gambalunga nel 1969.

Si chiama “Passi e ripassi” la guida illustrativa ai luoghi della Resistenza della città di Rimini nata dalla sezione cittadina dell’ANPI e dal Comune di Rimini che sulle proprie pagine https://bit.ly/LuoghidellaMemoriaRN ospita, al termine di un profondo lavoro di integrazione documentale e fotografica, la mappa interattiva che accompagna alla visita virtuale dei monumenti, lapidi, cippi della città che ricordano i Partigiani e i Patrioti che hanno sacrificato la propria esistenza nella lotta per la riconquista della Libertà.

L’Offensiva della Linea Gotica e la liberazione di Rimini: la scheda

Biblioteca civica Gambalunga-Centro sperimentale TV, L’Offensiva della Linea Gotica e la liberazione di Rimini, filmato realizzato da Arnaldo Campana, Alberto Conti, Daniela Franchini, Piero Meldini, Amedeo Montemaggi, Edoardo Zangheri, Testi e consulenza storica di Amedeo Montemaggi, Voce di P.P. Paolizzi, [1979], 16 mm. (24’ 05’’) , b.n. (Enti citati nei titoli di coda: Bundesarchiv di Friburgo, Imperial War Museum di Londra, Istituto storico della Resistenza di Forlì, Istituto storico della Resistenza di Rimini).

Il filmato fu realizzato nel 1979 in occasione della mostra storica “L’offensiva della Linea Gotica: autunno 1944” curata da Amedeo Montemaggi, per celebrare il 35° anniversario della liberazione di Rimini.

Il montaggio è composto dai filmati dell’Imperial War Museum di Londra (provenienti dalla Biblioteca Gambalunga, che nel 1962 acquistò 5 filmine (16 mm) su Rimini e 3 su San Marino, insieme a 338 fotografie, e dall’Istituto storico della Resistenza di Forlì (filmato sull’8a Brigata Garibaldi Romagna), da fotografie di Angelo Moretti, acquistate dalla Gambalunga nel 1969.

“Passi e ripassi” la guida illustrativa ai luoghi della Resistenza della città di Rimini: la scheda

Si chiama “Passi e ripassi” la guida illustrativa ai luoghi della Resistenza della città di Rimini approntato dalla sezione cittadina dell’ANPI che può essere visionata sul sito del Comune di Rimini alla voce Mappe interattive https://bit.ly/LuoghidellaMemoriaRN “Quest’anno il 25 aprile – scrive Anpi – per la prima volta, non vedrà tanti cittadini riminesi nelle vie della nostra città, dietro la Banda Municipale e i nostri Amministratori, ripercorrere il tragitto tradizionale per rendere omaggio con deposizione di fiori e con il calore della passione e dei canti della Resistenza ai Caduti nella Lotta di Liberazione dal nazi-fascismo. Ma i Riminesi potranno partecipare virtualmente al corteo.

Si possono così visitare i monumenti, le lapidi, i cippi che ricordano i Partigiani e i Patrioti che hanno sacrificato la propria esistenza nella lotta per la riconquista della libertà.

Anche restando nelle proprie case, così come stanno facendo disciplinatamente da alcune settimane, i cittadini riminesi potranno esprimere il proprio attaccamento ai valori della libertà, della democrazia e dell’antifascismo.”

Un’iniziativa che nasce dall’incontro tra il Comune di Rimini che ha messo a disposizione le risorse e le professionalità del proprio Sit e la sezione riminese dell’Anpi che ha elaborato la story map che visualizza l’ubicazione e “racconta” la storia dei luoghi della Resistenza di Rimini, attraverso la raccolta della documentazione fotografica e narrativa,

curando le schede biografiche e documentali che sono state trasportate sul territorio georeferenziandole nei punti degli accadimenti.

Un lavoro consultabile anche dai dispositivi mobili come tablet e smartphone, dove basta semplicemente scorrerla in basso da destra verso sinistra con un dito e premere la “i” di info in alto a destra per vedere la scheda biografica corrispondente al punto visualizzato al centro dello schermo.

