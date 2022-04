25 aprile: torna celebrazione a Marzabotto, ‘no alla guerra’

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 19 APR – Dopo due anni di celebrazioni in

forma super-ridotta, Marzabotto si prepara ad accogliere di

nuovo la grande partecipazione popolare che, prima della

pandemia, ogni 25 aprile contrassegnava le celebrazioni al parco

di Monte Sole, che ricorda la più grande strage di civili

avvenuta durante la seconda guerra mondiale per mano

nazifascista. ‘No alla guerra, viva la pace’ è lo slogan scelto

per questa edizone, che avrà come ospite il presidente della

Camera Roberto Fico.

Il programma organizzato dal Comitato per le onoranze ai

Caduti, in collaborazione con gli enti locali e l’Anpi, avrà un

prologo domenica 24, con la partecipazione dell’ex presidente

del parlamento europeo Martin Schulz e con un pomeriggio in

musica. Il 25 aprile ci sarà la deposizione della corona al

sacrario, poi, a Monte Sole, dopo la funzione religiosa le

orazioni ufficiali: oltre a Fico ci saranno la sindaca di

Marzabotto, nonché presidente del Pd, Valentina Cuppi e lo

scrittore Paolo Nori. Anche il pomeriggio del 25 aprile sarà

spazio alla musica sul tradizionale palco allestito nel grande

prato, con interventi dell’Anpi di Marzabotto e delle operaie

della Saga Cofee. (ANSA).



