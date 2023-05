3-1 al Basilea, Fiorentina in finale di Conference League

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 MAG – La Fiorentina vola in finale di

Conference League. A Basilea i viola hanno battuto 3-1 dopo i

supplementari gli svizzeri nella semifinale di ritorno,

ribaltando il ko per 2-1 dell’andata al Franchi. Decisiva la

doppietta dio Gonzalez (35′ pt e 27′ st) e la rete di Barak al

128′. Il Basilea aveva segnato al rete del momentaneo 1-1 con

Amdouni al 10′ della ripresa. In finale a Praga il prossimo 7

giugno la squadra di Italiano sfiderà il West Ham. Decisive le

reti di Gonzalez nei 90′ e di Barak al 128 che nell’altra

semifinale ha eliminato gli olandesi dell’Az. (ANSA).



