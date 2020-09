3-2 al Dortmund, Bayern Monaco vince la Supercoppa di Germania

(ANSA) – ROMA, 30 SET – Di trofeo in trofeo. Il Bayern Monaco

non si ferma e aggiunge un’altra perla alla propria collezione,

aggiudicandosi la Supercoppa di Germania, giocata sul terreno

dell’Allianz Arena contro il Borussia Dortmund. La squadra di

Flick si è imposta per 3-2, grazie alle reti di Tolisso al 18′,

di Mueller al 32′ del primo tempo e di Kimmich al 37′ della

ripresa, dopo che i gialloneri di Favre erano riusciti a

ristabilire la parità con Brandt al 39′ del primo tempo e

Haaland al 10′ della ripresa. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte