30 di Adele è disco di platino in Italia

– Per la Federazione internazionale dell’Industria Fonografica (IFPI) è stato l’album dell’anno del 2021. Trionfatore ai Brit Award 2021, considerato da tanti il suo miglior lavoro di sempre, è stato certificato disco di platino oggi in Italia dalla Fimi “30” (Columbia Records/Sony Music) l’ultimo album di inediti di Adele.

Vincitrice di 15 Grammy Awards, la cantautrice britannica è attualmente in radio con il nuovo singolo, sempre estratto da 30, OH MY GOD. Il brano, che ha già superato 300 milioni di stream, ha raggiunto la top10 dell’Airplay radiofonico e sta continuando a scalare la classifica. E’ online anche il videoclip ufficiale diretto da Sam Brown.

L’album è 3X platino negli Usa, 2X platino nel Regno Unito, Irlanda, Francia e Sud Corea, 1X platino in Italia. Il disco, uscito a novembre 2021, è l’album più venduto nel 2021 negli Stati Uniti dove è rimasto per 7 settimane al #1 degli album più venduti della settimana. E’ anche l’unico album del 2021 ad aver venduto, senza considerare gli streaming, oltre 1 milione di copie. 30 segue la pubblicazione di “25”, il suo terzo album uscito a novembre 2015, ed è stato prodotto dall’artista insieme ai suoi storici collaboratori Greg Kurstin, Max Martin, Shellback e Tobias Jesso Jr, e dai nuovi Inflo e Ludwig Göransson. (ANSA).



