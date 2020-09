308 Arduini-Bodega due volte sul podio nel diluvio a Magione

(ANSA) – ROMA, 28 SET – Nel diluvio di Magione la Peugeot

308TCR di Massimo Arduini

e Giuseppe Bodega ha conquistato due volte il podio del quarto

atto dell’ATCC, facendo un ulteriore balzo in avanti in

classifica generale. Dopo la pole position in qualifica a firma

di Massimo

Arduini, in gara sono arrivati due secondi posti fondamentali in

ottica campionato, dove la coppia di piloti del Leone è ora

saldamente in seconda posizione e guarda da vicino la testa

della

classifica.

Il weekend di Magione è stato fortemente condizionato dal grande

freddo e dalla forte pioggia che si è abbattuta domenica sul

Mario Borzacchini. La condizione meteo meno favorevole per la

Peugeot 308TCR che, nonostante non potesse contare su aiuti alla

guida importanti in queste situazione come l’ABS e il traction

control – installati invece sulle auto dei rivali – , ha tirato

fuori gli

artigli. Al sabato, con pista asciutta, la Peugeot firmata Open

& Go ha segnato il miglior crono in tutte le tre sessioni di

prove libere e si è confermata poi in qualifica, dove Massimo

Arduini ha

ulteriormente affinato il miglior crono di Bodega di pochi

millesimi, assicurando così alla vettura del Leone la partenza

in pole position, con il primo dei rivali distanziato di oltre 6

decimi. (ANSA).



