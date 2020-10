362 nuovi positivi, in Liguria superata soglia 5 mila

(ANSA) – GENOVA, 14 OTT – Sono 362 i nuovi positivi di oggi

in Liguria, a fronte di 3.981 tamponi effettuati nelle ultime 24

ore. Secondo i numeri diffusi da Regione Liguria, sui dati-flusso

Alisa-Ministero, l maggior numero di nuovi contagi è stato

rilevato nell’Asl3 genovese che presenta 269 nuovi casi di cui

149 contatti di caso confermato e 120 individuati con attività

di screening. Superato, in Liguria, il tetto dei 5 mila

contagiati: sono 5.089 (esclusi i 9.552 guariti e i 1.623

deceduti) In ospedale si trovato 315 persone di cui 29 in terapia

intensiva. Il maggior numero di degenti si trova al Policlinico

S.Martino: 85 pazienti di cui 11 in terapia intensiva.

Le persone attualmente in isolamento domiciliare sono 2.760,

136 in più rispetto a ieri. I oggetti in sorveglianza attiva

sono 4.333. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte