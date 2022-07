4 carabinieri feriti in inseguimento e arresto ladri a Prato

Condividi l'articolo

(ANSA) – PRATO, 09 LUG – Ben quattro carabinieri sono stati

feriti al termine di un inseguimento nella campagna di

Montemurlo (Prato) per arrestare due ladri, pedinati da tempo

come sospetti autori di furti nelle abitazioni. I due, albanesi

di 26 e 34 anni, entrambi senza permesso di soggiorno,

disoccupati, sono stati raggiunti dopo uno speronamento di

un’auto dell’Arma e una loro fuga a piedi, e quando c’è stato il

contatto coi militari hanno reagito colpendoli. Un carabiniere

ha avuto 20 giorni di prognosi per una sospetta frattura

toracica, un altro 10 giorni per un pugno al volto con

tumefazione di un occhio, gli altri due cinque giorni per

lesioni varie. L’arresto c’è stato per il furto in una casa e il

tentato furto in un’altra mentre venivano osservati da

carabinieri che li sospettavano da tempo. Ma dopo la convalida,

il gip di Prato ha rimesso in libertà il più giovane, in quanto

incensurato. L’altro è andato in carcere ma non per questi fatti

bensì perché deve scontare 11 mesi per una condanna per furti

nella Piana di Firenze nel 2014, pena che aveva commutato

nell’espulsione per 10 anni dall’Italia e rimpatrio in Albania.

Il ‘baratto’ è stato ottenuto col placet del tribunale di

sorveglianza di Firenze ma non lo ha rispettato col rientro

nella Penisola da clandestino. Su questo fatto, invece, il gip

pratese gli ha dato il divieto di ritorno in Toscana.

I carabinieri da tempo sorvegliavano un’auto sospetta, una

Toyota Yaris, vista circolare nella zona di Oste. Dalla targa

era pure emerso che l’intestatario è un moldavo a cui sono

intestate ben 124 autovetture, anomalia che ha suscitato

l’interesse investigativo dei carabinieri pratesi. Verso le

23.30 di giovedì sera i due hanno tentato di entrare nella casa

di un’operaia a Oste, in via Battisti, ma è scattato l’allarme e

hanno rinunciato al furto. Poi, sono invece riusciti a entrare

nell’abitazione nei pressi di un artigiano portandogli via 100

euro in contanti e anelli in oro e pietre del valore di 1.500

euro. Rintracciati e inseguiti, hanno reagito speronando un’auto

dell’Arma, incidente che ha provocato pure il ferimento di uno

dei due albanesi che ha sbattuto la testa contro il parabrezza

lato passeggero. (ANSA).



