4 maggio: al via numerosi cantieri per la conservazione e tutela del patrimonio storico documentale della citta?, da Castel Sismondo a Porta Galliana, a Palazzo Garampi, al Museo degli Sguardi

Un intervento che, affidato ad Anthea, è stato preceduto dagli interventi di pulitura dei mesi scorsi nell’ambito degli interventi messi in campo dall’Amministrazione comunale per la realizzazione del III stralcio del Museo Fellini. Un intervento di pulizia delle mura dalle piante infestanti che ne ricoprivano una considerevole superficie, che ha restituito una struttura in buono stato di conservazione ma che necessita di un consolidamento statico e di un restauro conservativo come quello avviato con l’apertura di questo cantiere.

E’ programmato nella giornata di mercoledì 6 maggio anche la ripresa dei lavori a Porta Galliana. Dopo l’esecuzione dell’intervento propedeutico del marzo scorso entrerà nei prossimi giorni nel vivo la realizzazione di nuovi sondaggi archeologici da parte, per conto della Soprintendenza, della società AdArte. Un intervento che, a seguire, consentirà anche l’inizio dell’intervento di riqualificazione vera e propria nelle prossime settimane con la sistemazione a verde dello spazio che sarà arredato con sedute per realizzare di nuove aree di sosta e di incontro. Come si ricorderà diversi sono gli obiettivi del progetto di valorizzazione di Porta Galliana, ad iniziare dalla realizzazione di un’area

storico-archeologica visitabile ed accessibile a tutti (posta a quota – 3,25 mt circa rispetto il piano stradale) per restituire al manufatto antico le condizioni del contesto adeguato essendo l’unica porta urbica di epoca medievale-rinascimentale fruibile, e in buona parte recuperabile, esistente a Rimini.

Nei prossimi giorni, al via anche l’intervento di consolidamento di un paramento murario posto sul lato posteriore di Palazzo Garampi, prospicente il vicolo San Martino dove si è reso necessario procedere al rinforzo delle architravi delle finestre che danno luce allo scalone circolare seicentesco.

Sempre nell’ambito della conservazione e tutela dei beni del patrimonio comunale, partiranno nei prossimi giorni anche i lavori rifacimento copertura del Museo degli Sguardi ospitato a Villa Alvarado, a Covignano.

