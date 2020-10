453 nuovi casi positivi al Covid in E-R, un morto nel Modenese

(ANSA) – BOLOGNA, 15 OTT – Sono 453 – a fronte di 12.631

tamponi e 2.185 test sierologici effettuati – i nuovi casi di

positività al Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle

ultime 24 ore. Di questi 211 – che risultano asintomatici –

sono emersi da screening regionali e attività di contact tracing

mentre 155 persone erano già in isolamento e 183 sono stati

individuati nell’ambito di focolai già noti. I casi attivi,

ossia i malati effettivi, sono 7.521 – 373 in più di quelli

registrati ieri – e si riporta un nuovo decesso, quello di un

uomo di 90 anni, in provincia di Modena.

Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 7.080

(+350 rispetto a ieri) e rappresentano oltre il 95% dei casi

attivi mentre sono 49 i pazienti in terapia intensiva – 14 in

più rispetto a ieri – e 392 (+9) quelli ricoverati negli altri

reparti Covid. Le persone complessivamente guarite salgono a

27.124, 79 in più rispetto a ieri.

Per quanto riguarda la situazione nelle province, i numeri

più elevati si registrano in quelle di Bologna (69), Modena (63)

e Reggio Emilia (57) seguite da Rimini (54), Piacenza (48), a

Forlì (36), Parma (35), Ferrara (34), Cesena (30) e Ravenna

(18). (ANSA).



