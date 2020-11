50 anni di Feliz Navidad, festa con una nuova versione

NEW YORK – Feliz Navidad compie 50 anni. L’inno natalizio fu scritto dal cantante, musicista e compositore José Feliciano nel 1970 e distribuito nel novembre dello stesso anno. Nella registrazione del 1970 Feliciano suona sia una chitarra acustica sia il cuatro portoricano (strumento nazionale di Portorico simile ad una chitarra). Ad oggi è una delle canzoni di Natale più scaricate soprattutto negli Stati Uniti e in Canada. La versione originale è rimasta ai primi posti della classifica americana Billboard Hot 100 per oltre vent’anni dopo l’uscita.

Il successo del brano si deve probabilmente al suo ritmo che con note pop lo rende persino ballabile. Si tratta inoltre di una canzone bilingue, in inglese e in spagnolo, orecchiabile e facile da ricordare. E’ composta infatti da due semplici strofe/ritornello in entrambe le lingue, ‘Feliz Navidad, próspero año y felicidad’ e ‘I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart’. Per un totale di 19 parole, sei in spagnolo e 14 in inglese. Per celebrare l’anniversario Feliciano, 75 anni e cieco dalla nascita, ha deciso di fare un regalo di Natale a tutti i suoi fan incidendo una nuova versione. Il brano è dal 20 novembre su Amazon Music. Hanno collaborato Lin-Manuel Miranda, Jason Mraz, Shaggy, Michael Bolton per un totale di circa trenta artisti.

“Anche se il mio canto natalizio è tutto sul Natale – ha scritto l’artista su Twitter – novembre è particolarmente speciale per me quest’anno, perché ricorre il 50/o anniversario dell’album natalizio ‘José Feliciano’ (che contiene Feliz Navidad, ndr)”. “L’idea di Feliz Navidad – spiega ancora l’artista – era di unire le persone. Quando ho scritto la canzone ho pensato che non importava la lingua in cui si cantava, ma la consapevolezza che il sentimento di Natale è qualcosa che interessa tutti noi”. Ed ancora Feliciano ha ricordato come il brano sia nato per caso durante una conversazione con il produttore musicale Rick Jarrard. Mentre si parlava della possibilità di includere nell’album di Natale una canzone originale Feliciano si mise a cantare Feliz Navidad.

Il prossimo 20 dicembre, per celebrare il Natale, Feliciano terrà un concerto virtuale dalla sua casa in Connecticut.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte