“500mila inquisiti”. “Si sciacqui la bocca”. Rissa Calenda-Fdi sul Qatargate

“ Calenda dovrebbe sciacquarsi la bocca “. Da Fratelli d’Italia, la replica al segretario di Azione è arrivata a tempo record. Durissima, esplicita, categorica. A zittire il leader del terzo polo è stato in particolare la senatrice meloniana Antonella Zedda, stizzita da alcune parole che l’ex ministro dello sviluppo economico aveva pronunciato nel pomeriggio in tv, commentando il Qatargate. Su Rai1, infatti, Calenda aveva scomodato incautamente il partito di Giorgia Meloni: quell’improvvida uscita gli è valsa un’immediata reprimenda.

Risponendo a una domanda sul fatto che Meloni ritenga il Qatargate un problema dei socialisti, Calenda sulla rete ammiraglia del servizio pubblico aveva commentato: “ Non lo so, è un problema dei singoli. La responsabilità è personale. Meloni ha avuto 500mila inquisiti nel suo partito ma non per questo è camorrista o fa parte della ‘ndrangheta “. Parole che – al di là della discutibile argomentazione – sono risuonate come un vero e proprio attacco al partito di cui il premier è leader.

Così, da Fdi è partita una secca replica al rappresentante del terzo polo. “ 500mila inquisiti in Fratelli di Italia? Calenda dovrebbe sciacquarsi la bocca quando parla di Fratelli di Italia, gli consiglio di guardare ai partiti in cui si è candidato e portare attenzione alla sua coalizione parlamentare “, ha contrattaccato Antonella Zedda, vicecapogruppo di FdI a Palazzo Madama, infilzando il segretario di Azione con un’affilata stoccata politica. “ Il riferimento al Qatargate fatto dalla Meloni è semplice: accusavano che fosse un fatto italiano, ha risposto semplicemente riferendosi alla parte politica attualmente coinvolta. Per altro precisando che in quel momento il coinvolgimento fosse solo al gruppo dei socialisti, dopotutto così è “, ha spiegato ancora la senatrice di Fratelli d’Italia.

“ Le persone coinvolte – greci, italiani, belgi – hanno tutti due punti in comune, il gruppo politico di appartenenza il Qatar “, ha consluso l’esponente della maggioranza.

