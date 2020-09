5G: a via il vertice di Conte con i ministri a Palazzo Chigi

E’ iniziata a Palazzo Chigi la riunione di governo convocata dal premier Giuseppe Conte sul tema del 5G. Al vertice partecipano i capi delegazione di maggioranza Dario Franceschini, Alfonso Bonafede, Roberto Speranza, Teresa Bellanova, i ministri Roberto Gualtieri, Luigi Di Maio, Enzo Amendola, Stefano Patuanelli, Lorenzo Guerini e il sottosegretario Riccardo Fraccaro.

Il confronto avviene a pochi giorni dalla visita in Italia del segretario di Stato americano Mike Pompeo, per definire la linea del governo sul 5G e il ruolo di Huawei, su cui in maggioranza si registrano diverse sensibilità, ma anche – viene spiegato – per portare avanti la discussione sul progetto della rete unica.



