5G: il 30% aziende utilizzatrici vuole sviluppare progetti

(ANSA) – ROMA, 10 NOV – Cresce la conoscenza delle

caratteristiche del 5G da parte delle aziende potenziali

utilizzatrici di questa tecnologia: il 30% ha un livello di

conoscenza almeno buono, contro il 24% del 2020, e soltanto il

27% non la conosce affatto (era il 48% lo scorso anno). Le

imprese dimostrano anche una maggiore consapevolezza delle

opportunità offerte dal 5G, con il 34% che lo valuta

positivamente e si sta attivando per capire come sfruttarlo (14

punti in più del 2020) e il 30% che dichiara di aver avviato

progetti o iniziative pilota nell’ambito o di volerlo fare nel

prossimo anno. Anche le imprese della filiera ICT si stanno

muovendo: il 43% ha attivato o intende attivare progetti 5G nei

prossimi 12 mesi. Sono alcuni risultati della ricerca

dell’Osservatorio 5G & Beyond della School of Management del

Politecnico di Milano, presentata oggi durante il convegno “5G:

è il momento di investire”.

“Il 5G costituirà un abilitatore fondamentale per la

trasformazione digitale del Paese, offrendo la possibilità di

costruire servizi e applicazioni non pensabili con le reti

attuali. Ci arriveremo per fasi successive perché questo

traguardo richiede di mettere al loro posto una serie di

tasselli articolati, attraverso convinzione e investimenti da

parte di tutti, privato e pubblico, filiera e aziende utenti”,

afferma Giovanni Miragliotta, Responsabile Scientifico

dell’Osservatorio. Per Antonio Capone, Responsabile scientifico

dell’Osservatorio, “l’esistenza di grandi reti pubbliche ad

ampia copertura e dalle alte prestazioni è condizione

fondamentale perché la rivoluzione del 5G si possa compiere. Per

averle servono grandi investimenti”.

L’Osservatorio ha censito 98 startup internazionali 5G

finanziate fra il 2016 e il 2020 per un totale di 2,2 miliardi

di dollari di investimenti raccolti, pari a un finanziamento

medio di 26 milioni di dollari. Le principali tecnologie 5G

sfruttate sono l’Edge Computing (21% delle startup), seguito

dall’URLLC (9%), ma buono l’interesse anche per l’Open RAN. Tra

le tecnologie ancillari, la più esplorata è l’Artificial

Intelligence (30%) per offrire servizi alle aziende clienti e

l’ottimizzazione della gestione della rete, e l’IoT (28%).

