5G, ricercatori italiani vincono il Mec Hackaton 2020

(ANSA) – BOLOGNA, 05 DIC – Due giovani ricercatori della sede

reggiana di Unimore, l’Università di Modena e Reggio Emilia,

hanno vinto il Mec Hackaton 2020, competizione internazionale

per sviluppatori di applicazioni Android e incentrata sulle

sfide delle tecnologie 5G. Il loro progetto, spiega l’ateneo, è

stato ideato per offrire informazioni in tempo reale e

geo-localizzate sullo stato del traffico cittadino con

previsione di code, percorsi alternativi, disponibilità di

parcheggi e incidenti e permetterà loro di partecipare all’Intel

Software Innovator program.

Il Mec hackaton è una competizione internazionale organizzata

all’interno della conferenza DroidCon Italy, in cui squadre di

sviluppatori e ricercatori creano applicazioni software per

dispositivi mobili nel contesto di servizi innovativi avanzati

per reti 5G abilitate alla tecnologia MEC (Multi-access Edge

Computing). DroidCon Italy, organizzata da Synesthesia, è alla

sua settima edizione e ha visto oltre 4000 partecipanti seguire

le presentazioni di oltre 350 relatori provenienti da tutto il

mondo. I vincitori dell’edizione 2020 sono Marco Picone e

Stefano Mariani, entrambi ricercatori del Dismi appartenenti al

Distributed and Pervasive Intelligence Group. (ANSA).



