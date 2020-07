(ANSA) – ROMA, 14 LUG – L’Atalanta ha battuto il Brescia 6-2

(4-1) nell’anticipo della 33/a giornata della Serie A. In attesa

delle altre partite la formazione bergamasca è a -6 punti dalla

capolista Juventus. In gol per l’Atalanta Pasalic (2′ , 55′ e

59′) de Roon (25′), Malinovskiy (28′), Zapata (30′). Per gli

ospiti a segno Torregrossa al minuto 8 e Spalek all’83’. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte