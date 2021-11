60 anni Diabolik, tutte le iniziative dal film alle mostre

Condividi l'articolo









Mostre film, iniziative speciali per festeggiare il 60/o compleanno di Diabolik. Per celebrare una ricorrenza tanto importante del primo – e più amato – antieroe del fumetto italiano, Astorina ha un programma “diaboliko” da vivere intensamente. Si parte con la mostra allestita in occasione di Cartoomics/Milan Games Week (a Fiera Milano Rho dal 12 al 14 novembre): “Diabolik – 900 albi 1962-2022”, la spettacolare esposizione di tutti gli albi usciti dal 1962 a oggi, con l’anteprima della copertina del numero 900, che sarà nelle edicole solo a febbraio prossimo. Sempre a Cartoomics sarà presentata la limited edition del Kalendario 2022, una preziosa variante di quello già distribuito in abbinata al Diabolik inedito di novembre. A dicembre sarà nelle edicole Nemici, sempre: il sesto Magnum, dedicato all’eterna lotta tra Ginko e Diabolik. Ma saranno ancora tante le sorprese. Due volumi Mondadori (un graphic novel a colori e una novelization), affiancheranno l’uscita nelle sale, il 16 dicembre, del film dei Manetti Bros.(con il protagonista interpretato da Luca Marinelli, Ginko da Valerio Mastandrea, ed Eva Kant da Miriam Leone). A questo evento si collegano anche due mostre a Torino, al Museo del Cinema e al Mauto, imperniate sul rapporto di Diabolik con il cinema (a cominciare dal film di Mario Bava del ’68) e con la sua auto (la nera Jaguar E-type coupé). Il prossimo anno non sarà da meno. Tra le iniziative, la collana Rcs Anastatika proseguirà fino al 100° episodio; il centenario della nascita di Angela Giussani, il 10 giugno 2022, sarà di ispirazione per il settimo Magnum, dedicato ai numeri 100 della saga; Il Grande Diabolik estivo riserverà una sorpresa e lo stesso faranno gli episodi inediti autunnali; il Kalendario 2023 sarà dedicato a Eva Kant, anche lei prossima al sessantennale.

