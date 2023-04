75 anni fa la lista nera di Hollywood

Condividi l'articolo

In un momento in cui la tensione tra Studios e sceneggiatori è al massimo, Hollywood riflette sulla pagina più buia del suo passato. Con lo spauracchio del primo sciopero degli scrittori dopo 15 anni, due importanti istituzioni culturali di Los Angeles esplorano il periodo della caccia alle streghe tra i lavoratori dell’industria dello spettacolo più potente del mondo, quando gli studi di produzione bandirono i sospetti comunisti.

Era l’autunno del 1947. La commissione parlamentare per le attività anti-americane chiamò a Washington dieci sceneggiatori e registi. Dovevano difendersi dall’accusa di fare propaganda comunista nei propri film. Nonostante il comitato non avesse presentato alcuna prova, il presidente della Motion Picture Association of America (che rappresenta gli Studios) impose di licenziarli e di non farli lavorare finché non fossero cadute le accuse. Nell’aprile del 1948, esattamente 75 anni fa, Alvah Bessie, Herbert Biberman, Lester Cole, Edward Dmytryk, Ring Lardner, Jr., John Howard Lawson, Albert Maltz, Samuel Ornitz, Adrian Scott e Dalton Trumbo furono condannati a un anno di prigione.

Proprio a loro, l’Academy Museum di Los Angeles dedica in questi giorni la retrospettiva The Hollywood Ten at 75, una serie di proiezioni e tavole rotonde curate dallo storico del cinema Ed Rampell. “Interrogarsi su quell’isteria anticomunista può darci strumenti per reagire all’ondata reazionaria di oggi, che mette all’indice libri, revisiona programmi scolastici, censura e nega la storia”, riflette Rampell. Nancy Escher, nuora di Dalton Trumbo, presenterà Spartacus, il film che nel 1960 segnò la fine dell’epurazione: Stanley Kubrick inserì il nome dello sceneggiatore nei titoli di testa.

“Il costo umano di quegli anni fu altissimo. Non solo per i dieci più famosi. Molti altri creativi persero lavoro e libertà.

In alcuni casi, come per gli attori John Garfield e Philip Loeb, lo stress ha portato a una morte prematura”, dice all’ANSA Cate Thurston, curatrice di Blacklist: The Hollywood Red Scare.

L’esposizione, in programma allo Skirball Cultural Center dal 4 maggio al 3 settembre, raccoglie filmati, documenti, foto ed effetti personali che “ci mettono davanti a domande ancora attuali – considera Thurston – : fino a dove può spingersi il governo per bilanciare sicurezza e libertà civili? Si può licenziare qualcuno per le sue idee politiche? Allora come oggi, Hollywood modella e interpreta il dibattito dell’intero paese”.

