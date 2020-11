76 anni Gigi Riva “il pallone la mia vita, rifarei tutto”

(ANSA) – ROMA, 07 NOV – “Buon compleanno Gigi Riva! Come stai

festeggiando questa giornata? Sono a casa con il figli e la loro

mamma”. Nel giorno del suo 76/o compleanno Gigi Riva è stato

festeggiato da Dribbling su Rai2 intervistato da Donatella

Scarnati. In questo momento così particolare quanto è importante

la famiglia? “Molto. I figli sono indispensabili – assicura ‘Rombo di Tuono’ – poi ti accorgi che la vita vola via e lasci

ricordi che sono poi i figli che devi un po’ tutelare”.

Un compleanno triste per Riva perché per la prima volta non ha

ricevuto gli auguri di Fausta, sua sorella che è mancata qualche

mese fa. “Questa è stata la cosa peggiore che ho vissuto in

questi ultimi vent’anni. Siamo cresciti assieme perché avevamo

perso entrambi i genitori, mi ha fatto da mamma, da papà, da

tutto”. Van Basten ha rilasciato un’intervista alla BBC

dichiarando: “Per il calcio ho sofferto, troppo dolore ed oggi

dico che non ne è valsa la pena”. “Io ho sofferto, ma il calcio

è stata la mia vita, il mio respiro, il mio ossigeno. Avevo

nella testa il calcio e l’ho sempre seguito con serenità, ma non

con tensione”. Quindi tu diresti che ne è valsa la pena? “Si, si

senz’altro. Anzi se rinasco vorrei fare la stessa cosa”. (ANSA).



—

