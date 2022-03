8 marzo: 4 donne nel podcast ‘Ti racconto l’Emilia-Romagna’

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 07 MAR – Quattro donne – Orietta Berti,

Milena Bertolini, Silvia Avallone e Alessandra Spisni –

raccontano la loro esperienza di vita e professionale nella

quarta puntata del podcast regionale ‘Ti racconto

l’Emilia-Romagna’, online sul portale della Regione e sulle

piattaforme Spreaker e Spotify. Con il pensiero al conflitto in

Ucraina che, sottolinea la scrittrice che ha scelto di vivere a

Bologna, “ci sta ribadendo il ruolo delle donne nella storia, la

loro gigantesca resistenza”.

La carriera di Orietta Berti comincia a Cavriago, nel

reggiano, oltre 55 anni fa, quando fare la cantante era

considerato un passatempo. Anche la Ct della nazionale femminile

di calcio, Milena Bertolini, è reggiana e quando ha iniziato a

giocare era l’unica bambina in campo: per essere accettata si

vestiva da maschio e si faceva chiamare Mario. Nel 2000 a

Bologna la cuoca Alessandra Spisni si rende conto che il

mestiere della sfoglina non esiste e così decide di fondare la ‘Vecchia scuola bolognese’ che oggi insegna il mestiere ad

allievi di tutto il mondo. Silvia Avallone arriva in

Emilia-Romagna per studiare filosofia all’università, vuole

restare a Bologna ma deve trovare subito un lavoro; sceglie

quindi la ‘strada più folle’ e scrive un romanzo che le farà

vincere il Premio Campiello spalancandole le porte di una

brillante carriera letteraria.

La nuova puntata del podcast – a cura dell’Agenzia

Informazione e Comunicazione della Giunta regionale – è stata

realizzata in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale

della donna. Quattro donne straordinarie dell’Emilia-Romagna

che, grazie alla passione, all’impegno e a scelte coraggiose,

sono riuscite a raggiungere i traguardi prefissi “dimostrando

come il tetto di cristallo si possa ribaltare e diventare un

pavimento”. La puntata è on line sul portale della Regione

Emilia-Romagna (www.regione.emilia-romagna.it) e sulle

piattaforme Spreaker e Spotify. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte