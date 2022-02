80 anni Zoff ‘Mondiale Spagna irripetibile, il più spettacolare’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 28 FEB – Ottant’anni da Dino Zoff raccontati

tra ricordi, aneddoti ed emozioni. Il portiere della Nazionale

campione del mondo in Spagna nel 1982, a Radio Anch’io Sport,

torna indietro nel tempo per rivivere la magia di quell’estate

azzurra. “Sono abbastanza lucido nel limite degli 80 anni, il

ricordo ricorrente è la parata decisiva su Oscar con il Brasile

ai Mondiali del 1982. Vidi tutto in tre secondi, non avevo la

percezione se l’arbitro aveva visto bene perché i brasiliani già

festeggiavano. Perchè quel Mondiale sembra irripetibile? Quello

che successe in campo con grandi squadre e tanti gol su azione è

irripetibile, la spettacolarità con il nostro Mondiale vinto è

irripetibile con tutto il rispetto per gli altri Mondiali vinti

dall’Italia. E poi quella partita a carta con Pertini,

immaginate cosa potrebbe succedere oggi con gli uffici stampa.

Fu tutto merito del Presidente”.

A fare gli auguri in diretta radiofonica a Zoff altri due

campioni del mondo, protagonisti di quell’estate indimenticabile

per gli italiani che l’hanno vissuta, Marco Tardelli e Antonio

Cabrini. “Pentito d’aver dato le dimissioni dopo gli Europei in

Olanda? No, è il passato. Quello che è stato è stato, non ero

nelle condizioni di poter fare diversamente”. Lo sport e il

calcio possono fare qualcosa per la guerra in Ucraina? “Io sono

– aggiunde Zoff – sono un figlio della guerra e del dopo guerra,

sicuramente serve la presa di posizione del calcio e dello sport

ma sempre nella regola delle cose”.

Conclusione sul futuro con i playoff per l’Italia di Mancini per

poter andare ai Mondiali: “Siamo campioni d’Europa – sottolinea

Zoff – sappiamo tirare fuori il meglio nelle difficoltà sono

fiducioso” (ANSA).



