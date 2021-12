80 mln a Discovery, la Rai prende diritti delle Olimpiadi

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 21 DIC – Discovery e la Rai hanno raggiunto un

accordo per i diritti tv delle Olimpiadi di Pechino 2022 e

Parigi 2024, apprende l’ANSA in ambienti dell’emittenza

televisiva. La Rai darà alla media company circa 80 milioni di

euro (sono compresi anche diritti di alcuni avvenimenti

ciclistici) e potrà trasmettere 100 ore di gare dei Giochi di

Pechino e 360 di Parigi, ripetibili anche per via digitale. Per

le Olimpiadi di Tokyo le ore erano 200 e non prevedevano il

digitale. Gli eventi potranno essere trasmessi su due canali,

mentre l’accordo per gli ultimi Giochi era solo per uno, Rai 2.

(ANSA).



