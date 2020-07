(ANSA) – MODENA, 07 LUG – Un uomo di 92 anni è morto in un incidente avvenuto mentre lavorava in campagna a Motta, frazione di Cavezzo, in provincia di Modena. Il fatto è accaduto poco dopo le 21. L’anziano agricoltore era alla guida di un trattore che, per ragioni al vaglio dei carabinieri, si è ribaltato non lasciandogli scampo. Sul posto anche i vigili del fuoco ed i sanitari del 118, ma per il 92enne non c’era più niente da fare.



