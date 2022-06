A Barletta vince il centrodestra con Cannito

Condividi l'articolo

Cosimo Damiano Cannito il sindaco di Barletta, capoluogo della provincia di Barletta – Andria – Trani, eletto con il 65% delle preferenze. Cannito, 71enne medico, è stato primario del pronto soccorso del locale nosocomio fino al 2018, quando fu eletto sindaco per la prima volta per poi essere sfiduciato in consiglio comunale a ottobre 2021. In questa competizione è stato sostenuto da una coalizione di centro destra, composta da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e cinque liste civiche e ha superato l’avversaria del centro sinistra, Santa Scommegna, 65enne e, fino a pochi mesi fa, dirigente del comune di Barletta, la quale si è fermata al 35% delle preferenze. Scommegna era sostenuta dal Partito Democratico e da cinque liste civiche, per lo più collegate al presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, il quale si era speso in prima persona in questa competizione elettorale, fino al comizio di chiusura, venerdì scorso. Cannito era in vantaggio su Scommegna sin dal primo turno, quando aveva ottenuto il 42,27% dei voti contro il 36,63% della sua avversaria, che al ballottaggio si era presentata con una coalizione rafforzata dall’apparentamento con quella che, al primo turno, aveva sostenuto il candidato sindaco Carmine Doronzo, composta da Sinistra Italiana, Italia Viva e Italia in Comune, oltre a una lista civica, riunendo così il centro sinistra. Fuori è rimasto il Movimento 5 Stelle che, a Barletta, si è presentato alle elezioni per conto proprio, con un risultato, al primo turno, del 2,63%. “Dedico questa vittoria ai cittadini di Barletta e lavorerò per loro con grande senso di responsabilità”, ha detto Cannito sulla scalinata del teatro comunale si fronte al palazzo di città, attorniato da centinaia di persone che hanno fatto un tifo da stadio. “Da domani – ha aggiunto Cannito i dicendo il comune – quelle porte torneranno o ad essere sempre aperte a tutti”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte